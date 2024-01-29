Кремль продовжує створювати інформаційні умови для дестабілізації Молдови – ISW

Офіційні особи Кремля і його рупори продовжують встановлювати інформаційні умови для дестабілізації Молдови, зокрема, ймовірно, намагаючись запобігти інтеграції Молдови в ЄС, заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Раніше ISW зауважував, що Кремль, ймовірно, створює інформаційні умови для виправдання майбутньої російської агресії в Молдові під виглядом захисту своїх «співвітчизників за кордоном» і «русского мира».

«Росія може спробувати виправдати свою агресію чи зусилля з дестабілізації в Молдові, стверджуючи, що жителі Придністров’я перебувають у небезпеці через нібито відмову Молдови від процесу врегулювання в Придністров’ї», – заявляють в Інституті вивчення війни.

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Аналітики, зокрема, звертають увагу на заяву Олексія Поліщука, директора Другого департаменту країн СНД Міністерства закордонних справ Росії, який в інтерв’ю російському державному агентству ТАСС, опублікованому 28 січня, сказав, що Молдова почала «знищувати свої зв’язки» з державами-учасницями СНД і очолюваною Росією організацією СНД в цілому, а також що ходять чутки про те, що Молдова планує залишити СНД до кінця 2024 року.

Поліщук заявив, що це рішення не принесе користі інтересам Молдови і її громадянам, а також буде невигідним для економіки Молдови. Він також заявив, що врегулювання придністровського питання в Молдові перебуває в «глибокій кризі» і що економічний тиск Молдови на Придністров’я з початку 2024 року «ще більше відклав» будь-яке вирішення ситуації.

Поліщук додав, що Росія готова налагодити відносини між Молдовою і Придністров’ям «як посередник і гарант» у врегулюванні. Водночас віцепрем’єр-міністр Молдови Олег Серебрян 28 січня заявив, що Молдова не повернеться до переговорного процесу щодо Придністров’я у форматі 5+2 за участю Росії, доки російсько-українські відносини не покращаться і війна Росії в Україні триватиме.

Такі коментарі російської сторони, ймовірно, спрямовані на те, щоб «переконати Молдову не залишати СНД і ширшу сферу впливу Росії, підготувати інформаційні умови для створення економічного невдоволення в Молдові і представити Росію як гаранта економіки й безпеки в Молдові», кажуть в ISW.

Аналітики нагадали, що Росія «звинувачувала Україну в тому, що вона відмовилася від Мінських угод, які значною мірою заморозили конфлікт після російського вторгнення в 2014 році, що передувало повномасштабному вторгненню Росії в Україну в 2022 році, і Росія, можливо, створює інформаційні умови, щоб висунути подібні претензії Молдові».

У лютому минулого року президентка Молдови Мая Санду заявила про російський план дестабілізації країни. За словами Санду, Москва хоче привести до влади у Кишиневі своїх ставлеників. Про наміри російської сторони молдовським структурам повідомили колеги з українських спецслужб, сказала президентка. На думку Санду, цілі Росії – зупинити євроінтеграцію країни і використати Молдову у війні проти України.

Російське МЗС у відповідь заявляло, що твердження Санду є необґрунтованими. Російське відомство одночасно звинуватило Україну в нагнітанні напруженості й спробах втягнути Кишинів «у жорстку конфронтацію з Росією».

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.

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