ISW: «Міністерство держбезпеки» Придністров’я може створювати умови для дестабілізації Молдови

Керівництво підтримуваного Росією сепаратистського регіону Молдови Придністров’я, можуть створювати «інформаційні умови» для можливої операції під чужим прапором у Придністров’ї в рамках «ширших зусиль Кремля з дестабілізації Молдови». Про це йдеться в звіті Інституту дослідження війни від 12 січня.

Таким чином ISW прокоментувало пресреліз, оприлюднений 12 січня «Міністерством державної безпеки» Придністров’я. У заяві стверджувалося, що молдовські спецслужби нібито готують «спеціальні бойові групи» чисельністю понад 60 осіб для знищення критично важливих об’єктів, диверсій на військових об’єктах, захоплення чи знищення посадовців та співробітників правоохоронних органів регіону.

Інститут згадує свої попередні оцінки, за якими придністровське «МДБ» є підконтрольною Росії організацією, яку варто вважати «відділом Федеральної служби безпеки Росії».

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«МДБ і посадовці Придністров’я раніше робили подібні, менш різкі заяви, ймовірно, також у рамках зусиль Кремля встановити інформаційні умови, спрямовані на дестабілізацію Молдови та виправдання будь-яких майбутніх російських кампаній у регіоні, виставляючи Росію захисником російськомовних жителів Молдови, які нібито перебувають під загрозою», – додають дослідники.

У лютому 2023 року президент Молдови Мая Санду заявила про російський план дестабілізації країни. За словами Санду, Москва хоче привести до влади у Кишиневі своїх ставлеників. Про наміри російської сторони молдовським структурам повідомили колеги з українських спецслужб. На думку Санду, цілі Росії – зупинити євроінтеграцію країни та використати Молдову у війні проти України.

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Російське МЗС у відповідь заявляло, що твердження Санду є необґрунтованими. Російське відомство одночасно звинуватило Україну в нагнітанні напруженості й спробах втягнути Кишинів «у жорстку конфронтацію з Росією».

Також Санду заявляла раніше, що «молдовська влада хоче, аби придністровський конфлікт був врегульований лише мирним шляхом, при перемозі України у війні, розв'язаній Росією, може з’явитися геополітична можливість для досягнення цієї мети».