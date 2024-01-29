Посла України в Угорщині призначать вже незабаром – Кулеба

Федора Шандора, «професора з окопу», призначать послом України в Угорщині вже «ось-ось». Про це сьогодні на зустрічі з пресою повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



«Затримка цього питання виникла з двох причин. Перша причина – йому треба було звільнитись зі Збройних Сил України. Це велика проблема, але начебто якась юридична модель була знайдена. Друге – відновлена процедура спец перевірок для кандидатів на послів та для вже призначених послів. Він пройшов, наскільки мені відомо, цю перевірку, чи вже на фінальній стадії проходження», – прокоментував Радіо Свобода міністр.



За його словами, призначення Шандора буде «ось-ось».

Посада посла України в Угорщині залишалася вакантною вже тривалий час на тлі складних відносин між державами. У липні 2022-го Володимир Зеленський звільнив із цієї посади Людмилу Непоп.

У березні 2023 року угорські журналісти повідомляли: Україна розглядає на посаду посла в Будапешті Федора Шандора. ​Він – українець угорського походження з Закарпаття, більш відомий як «професор з окопів», добровольцем пішов на війну в лютому 2022 року.

8 серпня 2023 року президентка Угорщини Каталін Новак дала згоду на призначення нового посла України.

На згоду Новак щодо призначення послом професора Ужгородського національного університету, військового Федора Шандора пішли місяці. Про те, що стало причиною підписання агремана зараз, не повідомляють.