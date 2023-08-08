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В Угорщині дали згоду на призначення послом України Федора Шандора – ЗМІ

Федір Шандор під час військової служби

Президентка Угорщини Каталін Новак дала згоду на призначення нового посла України, повідомило угорське видання Atv.hu, інформацію якому підтвердили джерела в офісі президентки.

На згоду Новак щодо призначення послом професора Ужгородського національного університету, військового Федора Шандора пішли місяці. Про те, що стало причиною підписання агремана зараз, не повідомляють.

Видання також зазначає, що Каталін Новак візьме участь у засіданні «Кримської платформи» в Києві 23 серпня на запрошення українського уряду.

Посада посла України в Угорщині залишалася вакантною майже рік на тлі складних відносин між державами. У липні 2022-го Володимир Зеленський звільнив із цієї посади Людмилу Непоп.

У березні 2023 року угорські журналісти повідомляли: Україна розглядає на посаду посла в Будапешті Федора Шандора. ​Він – українець угорського походження з Закарпаття, більш відомий як «професор з окопів», добровольцем пішов на війну в лютому минулого року.

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