Голова МЗС Молдови Попеску йде у відставку. Його наступник вже відомий

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску 24 січня повідомив про свою відставку під час пресбрифінгу в Кишиневі, передає молдовська служба Радіо Свобода.

За словами Попеску, він досяг цілей, поставлених перед ним прозахідною президенткою Маєю Санду.

Під час його роботи на посаді Молдова рішуче засудила російське повномасштабне вторгнення в Україну, а також отримала статус країни-кандидата на вступ до Європейського союзу.

«Я успішно виконав цілі, поставлені переді мною на початку мого мандату, і тепер мені потрібна перерва», – сказав дипломат.

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Політолог Попеску, який не пов’язаний із політичними силами, був призначений міністром закордонних справ у серпні 2021 року після того, як Санду обійшла попереднього президента Ігоря Додона на президентських виборах у листопаді 2020 року.

Дипломатія Кишинева під керівництвом Попеску працювала над тим, щоб віддалити колишню радянську республіку від Росії, яка все ще має сильний вплив у країні, розташованій між Румунією, що входить до ЄС і НАТО, та Україною, де триває російська агресія.

Зокрема, в серпні Міністерство закордонних справ Молдови вислало 45 російських дипломатів із посольства в Кишиневі. Це сталося після того, як журналістське розслідування виявило, що на даху будівлі посольства встановили незвично велику кількість антен, які могли збирати інформацію для російських спецслужб.

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Попеску також працював над зміцненням зв’язків із західним сусідом Румунією, з якою Молдова має спільну історію, етнічну приналежність і мову.

Доти він вже був міністром закордонних справ з червня по листопад 2019 року під час недовгої роботи уряду на чолі з Санду.

Уряд вже заявив, що наступником Попеску стане віцеспікер парламенту та член правлячої партії «Дія та солідарність» Міхай Попсой.

У грудні 2023 року Європейський союз погодився розпочати переговори про членство як із Молдовою, так і з Україною. Це тривалий процес, який вимагає від кандидатів оновити законодавство та відповідати стандартам ЄС.