Росія викликала посла Молдови і заявила про «недружні дії»

Міністерство закордонних справ Росії 10 січня викликало посла Молдови, щоб висловити протест проти нібито «недружніх дій» з боку проєвропейського молдовського уряду, і заявило, що забороняє в’їзд низці громадян Молдови. Переліку цих осіб не навели.

У заяві МЗС Росії засуджено «систематичний характер» дій, які, за його словами, були спрямовані проти російських громадян, зокрема журналістів.

«З боку керівництва Молдови продовжують звучати агресивні антиросійські заяви», – йдеться в повідомленні.

З початком у 2022 році повномасштабного наступу Росії на Україну напруга між Москвою і Кишиневом різко зросла.

Президентка Молдови Мая Санду засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а парламент Молдови минулого місяця схвалив нову оборонну стратегію, в якій Росія і корупція визначені як дві найбільші загрози безпеці країни.