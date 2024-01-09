Росія: влада каже про атаку дронів по нафтобазі в Орлі

У Росії кажуть, що безпілотники нібито атакували нафтобазу «Орелнафтопродукт» в обласному центрі Орлі, пишуть телеграм-канали.

Місцевий губернатор заявив про падіння 2 безпілотників на «об'єкт ПЕК». За його словами, «загоряння оперативно локалізовано». На оприлюднених фотографіях видно чорний стовп диму. Згодом надійшло повідомлення начебто про трьох постраждалих унаслідок інцидентів.

Телеграм-канал Shot повідомляє про два вибухи. За його даними, «окрім нафтобази було атаковане одне підприємство «Ореленерго».

Окрім того, гучно й у Курській області. Російські ЗМІ пишуть про «роботу ППО». Російські журналісти також повідомляють, що нібито три дрони збили в небі над Курськом, «усі вони летіли до району міжнародного аеропорту ім. Гуревича».

Також російська ППО нібито «відпрацювала» по безпілотниках над містом Курчатовим та в районі села Горналь. В останньому від падіння уламків постраждала жінка – її начебто «госпіталізували у тяжкому стані з осколковими пораненнями».

Українська влада не коментувала ці заяви.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

На другий рік російського повномасштабного вторгнення в Україну регіони Росії – і прикордонні, і значно віддалені від української території – регулярно зазнають обстрілів, є руйнування та жертви.

Регіональна влада переважно стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.