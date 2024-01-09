Гуменюк пояснила, чому Росія вперше за тривалий час не атакувала Україну «шахедами»

У ніч проти 9 січня сили РФ вперше за довгий час не атакували Україну дронами-камікадзе типу «Shahed». Причина цього – погіршення погодних умов, повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Розуміємо, що відсутність дронової атаки – це також відгук, певним чином, й погодних умов також. Одначе артилерійські обстріли ворог продовжує і вночі знову нагадував про себе й херсонцям, й мешканцям Антонівки», – розповіла Гуменюк.

За її словами, у регіоні обійшлося без постраждалих серед мирного населення.

Проте, Гуменюк зазначала, що «пріоритет ворога й надалі – це обстріли фактично килимовим способом або вибірковими снарядами по житлових кварталах, по об'єктах соціальної інфраструктури».

«Росія надалі намагається завдати максимального клопоту комунальникам, зокрема, у питаннях забезпечення теплом, газом, світлом. Водночас окупанти зменшили активність ворожої тактичної авіації. Це також наслідок погоди та бойової роботи Сил оборони», – каже вона.

Крім того, Гуменюк наголосила, що в операційній зоні ОК «Південь», «попри втрату літаків, ворог час від часу повертається до використання авіації».

«Днями ворог намагався повторити бомбардування керованими авіабомбами правого берега, і некерованими авіаційними ракетами по лівому берегу, оскільки штурмові дії взагалі не мають успіху і вони втрачають там й людей, й техніку, вони намагались тиснути авіацією», – розповіла речниця.

Водночас вона додала, що «за минулу бойову добу ворог авіацію не використовував, проте штурмові дії повернули на позначку 10+ і за минулий день вже нарахували 12 штурмових дій».

«Хоч противник майже не використовував техніку, та ЗСУ вдалось знищити два ворожі танки та дві бойові машини десанту», – підсумувала Гуменюк.

Російські військові вже протягом тривалого часу щоночі атакують Україну ударними дронами-камікадзе.

Раніше, в ніч проти 8 січня, російські війська випустили про Україні 8 безпілотників, всі цілі були збиті ППО. Зокрема, 7 із них у небі над Одеською областю, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів, в тому числі прикордонні з РФ.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.