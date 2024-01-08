Росія: на Забайкальській залізниці зійшли з рейок 14 вантажних вагонів

У Росії на Забайкальській залізниці на перегоні Алеур-Бушулей зійшло з рейок 14 вагонів вантажного поїзда, повідомила Російська залізниця.

За повідомленням, пошкодження зазнали сусідні шляхи, зупинені пасажирські потяги, що прямували маршрутом Москва — Владивосток і Чита — Благовіщенськ. Постраждалих і загрози екології немає, йдеться у повідомленні РЗ у телеграмі.

Спочатку йшлося про те, що з рейок зійшли 27 вагонів.

Причини того, що сталося, поки невідомі.

У Росії після її повномасштабного нападу на Україну регулярно повідомляють про інциденти на залізницях. У листопаді російське видання «Медіазона» підрахувало, що від початку повномасштабної війни в РФ відкрили близько 150 справ про диверсії. За пів року кількість обвинувачених зросла вдвічі. Третина з них – неповнолітні.

Особливо швидко кількість справ почала зростати після внесення до кримінального кодексу Росії нових статей про диверсійну діяльність. Максимальне покарання, яке вони передбачають – довічне позбавлення волі.