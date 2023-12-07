Росія: ФСБ затримала громадянина Білорусі за підозрою у вчиненні вибухів на магістральній залізниці в Сибіру

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії 7 грудня заявила, що її співробітники затримали громадянина Білорусі, який постійно проживає в Литві, за підозрою в підривах двох поїздів на Байкало-Амурській магістралі минулого тижня.



Як повідомляють російські ЗМІ, підозрюваний, особа якого не розголошується, зізнався у підривах.



За версією ФСБ, затриманий «отримував вказівки від іншого громадянина Білорусії, який живе в Литві і діє під контролем українських спецслужб», пише російська агенція «РИА Новости». Силовики стверджують, що чоловік забрав вибуховий пристрій із схованки, привіз до Бурятії, заклав його на цистернах вантажних поїздів.



Вибухи прогриміли 29 і 30 листопада на головній залізниці, що сполучає Росію з Китаєм. ЗМІ з посиланням на джерела стверджують, що за нападами стоять українські спецслужби.

Після пожежі у Північномуйському тунелі Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею про теракт. Серед членів локомотивної бригади постраждалих не було. Заявлялось, що на рух інших поїздів інцидент у тунелі не вплинув. У РЖД що трапилося спочатку пов’язували із несправністю електричної проводки.



Північномуйський тунель розташований на Байкало-Амурській залізничній магістралі біля Бурятії. Це найдовший залізничний тунель у Росії, його довжина – понад 15 кілометрів.