Росія: у Нижньому Тагілі стався вибух на залізниці

У Росії на ділянці залізниці поблизу міста Нижній Тагіл пролунав «хлопок», повідомило інформаційне агентство ТАСС та видання РБК з посиланням на транспортну прокуратуру.

Слово «хлопок» у Росії часто використовують як евфемізм для позначення вибуху.

Російські медіа повідомили, що в результаті інциденту ніхто не постраждав і не було пошкоджень.



Повідомлення про вибух на залізничній станції Сан-Донато з’явилися у телеграм-каналах. Baza і канал «112» повідомили, що це могло бути результатом підриву вибухівки, і що поряд з місцем вибуху було виявлено ще один вибуховий пристрій, який не розірвався. За даними Sota, була підірвана залізнична цистерна. Поруч зі станцією Сан-Донато розташована нафтобаза.

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Наприкінці листопада минулого року вибухи прогриміли на головній залізниці, що сполучає Росію з Китаєм. ЗМІ з посиланням на джерела стверджують, що за нападами стоять українські спецслужби.