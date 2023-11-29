Російська влада знову заявляє про збиття безпілотника, який «летів на Москву»

Засоби протиповітряної оборони вранці 29 листопада збили в московському міському окрузі Подольськ безпілотник, що нібито «летів на Москву» – про це заявив мер Москви Сергій Собянін.

Схожу заяву зробило Міністерство оборони Росії. У відомстві стверджують, що це був «український» безпілотник літакового типу.

На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає, повідомив Собянін.

Українська влада не коментувала ці заяви.

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Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

26 листопада мер Москви заявив про нібито «масовану атаку» безпілотників, як летіли на столицю Росії.

На другий рік російського повномасштабного вторгнення в Україну регіони Росії – і прикордонні, і значно віддалені від української території – регулярно зазнають обстрілів, є руйнування та жертви.

Регіональна влада переважно стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.