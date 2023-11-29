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Новини | Суспільство

Російська влада знову заявляє про збиття безпілотника, який «летів на Москву»

На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає, повідомив Сергій Собянін
На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає, повідомив Сергій Собянін

Засоби протиповітряної оборони вранці 29 листопада збили в московському міському окрузі Подольськ безпілотник, що нібито «летів на Москву» – про це заявив мер Москви Сергій Собянін.

Схожу заяву зробило Міністерство оборони Росії. У відомстві стверджують, що це був «український» безпілотник літакового типу.

На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає, повідомив Собянін.

Українська влада не коментувала ці заяви.

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Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

26 листопада мер Москви заявив про нібито «масовану атаку» безпілотників, як летіли на столицю Росії.

На другий рік російського повномасштабного вторгнення в Україну регіони Росії – і прикордонні, і значно віддалені від української території – регулярно зазнають обстрілів, є руйнування та жертви.

Регіональна влада переважно стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.

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