У Росії ОПК навряд зможе підтримати більшу мобілізацію – ISW

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що російський оборонно-промисловий комплекс навряд зможе підтримати більшу мобілізацію в Росії.



«Навіть з урахуванням цих більш високих оцінок російська оборонно-промислова база (ОПБ) навряд чи зможе підтримати більшу мобілізацію особового складу і, ймовірно, потребуватиме значного розширення для підтримки більш масштабних наступальних операцій, які вимагатимуть використання більших резервів особового складу. За оцінками ISW, Росія матиме можливість розширити свою ОПБ і накопичити ресурси, якщо вона буде підтримувати ініціативу на полі бою протягом 2024 року, хоча навряд чи в достатній мірі, щоб забезпечити великі маси мобілізованих резервістів або призовників в цьому році», – йдеться у звіті організації.

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Напередодні військовий експерт, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець заявив, що російський ОПК здатен виробляти близько 250-300 «нових і ретельно модернізованих» танків на рік. Крім того, за його словами, російські війська також можуть проводити капітальний ремонт близько 250-300 танків, така ж ситуація з бойовими броньованими машинами. Але Машовець заявив, що російський ОПК, однак, не може виробляти достатньо матеріалів для оснащення великих російських резервів, якщо раптом виникне така потреба. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у березні 2023 року заявив, що російський ОПК може виробляти 1500 основних бойових танків у 2023 році, що передбачає середній рівень виробництва 125 танків на місяць.

Незалежно перевірити ці дані немає можливості.

На початку грудня 2023 року розвідка Великої Британії повідомила, що Росія намагається наростити розробку надводних дронів-камікадзе.

Президент Володимир Путін 19 грудня заявив, що російська оборонна промисловість відреагувала на війну в Україні швидше, ніж Захід. За його словами, Росія збільшила виробництво танків у 5,6 разів з початку так званої СВО – так Москва називає війну проти України.