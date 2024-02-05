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Туреччина підтвердила майбутній візит Путіна без уточнення дати

Місцеві ЗМІ згадують 12 лютого як ймовірну дату візиту, але офіс президента Реджепа Тайіпа Ердогана не підтвердив її.
Місцеві ЗМІ згадують 12 лютого як ймовірну дату візиту, але офіс президента Реджепа Тайіпа Ердогана не підтвердив її.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 4 лютого підтвердив візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини, не назвавши точної дати.

«Цей візит дасть нам можливість обговорити багато питань», – сказав міністр в інтерв’ю державному телебаченню.

Місцеві ЗМІ згадують 12 лютого як ймовірну дату візиту, але офіс президента Реджепа Тайіпа Ердогана не підтвердив її.

Туреччина стане першою країною-членом НАТО, яку відвідає Путін після початку російського вторгнення в Україну. Після лютого 2022 року Ердоган та Путін зустрічалися, але це не відбувалося на території Туреччини. Востаннє така зустріч відбулася у російському місті Сочі у вересні минулого року.

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На відміну від інших країн НАТО, Туреччина не запроваджує санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Приміром, у минулому році до Туреччини, яка є членом НАТО, було експортовано вугілля на суму щонайменше 14,3 мільйона доларів, видобутого в анексованих Росією територіях України.

На відміну від США та Європейського Союзу, Туреччина не обмежувала торгівлю з Росією чи контрольованими Москвою районами України.

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