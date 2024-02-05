Туреччина підтвердила майбутній візит Путіна без уточнення дати

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 4 лютого підтвердив візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини, не назвавши точної дати.

«Цей візит дасть нам можливість обговорити багато питань», – сказав міністр в інтерв’ю державному телебаченню.

Місцеві ЗМІ згадують 12 лютого як ймовірну дату візиту, але офіс президента Реджепа Тайіпа Ердогана не підтвердив її.

Туреччина стане першою країною-членом НАТО, яку відвідає Путін після початку російського вторгнення в Україну. Після лютого 2022 року Ердоган та Путін зустрічалися, але це не відбувалося на території Туреччини. Востаннє така зустріч відбулася у російському місті Сочі у вересні минулого року.

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На відміну від інших країн НАТО, Туреччина не запроваджує санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Приміром, у минулому році до Туреччини, яка є членом НАТО, було експортовано вугілля на суму щонайменше 14,3 мільйона доларів, видобутого в анексованих Росією територіях України.

На відміну від США та Європейського Союзу, Туреччина не обмежувала торгівлю з Росією чи контрольованими Москвою районами України.