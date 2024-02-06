Білий дім: Байден застосовує вето щодо законопроєкту, який передбачає допомогу окремо Ізраїлю

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден застосовує вето щодо окремого законопроєкту, який передбачає надання допомоги Ізраїлю і який підтримують республіканці Палати представників.

В адміністрації Байдена цей законопроєкт назвали «ще одним цинічним політичним маневром» і наголосили, що рішуче виступають проти документа, оскільки він «нічого не робить для захисту кордону, нічого не робить для допомоги Україні захистити себе від путінської агресії, не підтримує безпеку американських синагог, мечетей, а також відмовляє в гуманітарній допомозі палестинським цивільним особам».



«Адміністрація наполегливо закликає обидві палати Конгресу відкинути цей політичний хід і замість цього якнайшвидше направити на стіл президента двопартійний Закон про додаткові асигнування на випадок надзвичайних ситуацій у сфері національної безпеки», – йдеться в заяві адміністративно-бюджетного управління Білого дому.

Білий дім раніше заявляв, що виступає проти законопроєкту про допомогу Ізраїлю без додаткових асигнувань на підтримку України.

3 лютого спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що наступного тижня Палата представників США голосуватиме за законопроєкт про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 мільярдів доларів. Він твердить, що «зараз США не мають часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю».

Сенат США 4 лютого оприлюднив довгоочікуваний пакет законів на суму 118 мільярдів доларів, який поєднує політику охорони кордонів з допомогою Україні, Ізраїлю й іншим союзникам США, але документ наштовхнувся на опозицію з боку республіканців.

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Провідний представник Республіканської партії на переговорах щодо двопартійного законопроєкту в Сенаті США про посилення безпеки кордону і надання допомоги Україні заявив, що рішення з приводу того, чи розпочинати дебати щодо документу, ухвалять до 6 лютого.

Сенатор Джеймс Ленкфорд (республіканець від Оклахоми) сказав агенції Reuters, що якщо законопроєкт не підтримають обидві сторони, то «ми не повинні цього робити».

Відомі республіканці, включно з експрезидентом Дональдом Трампом і спікером Палати представників Майком Джонсоном висловилися проти законопроєкту.

Президент США Джо Байден 4 лютого закликав Конгрес якнайшвидше схвалити двопартійну угоду про національну безпеку.



«Тепер рішення мають ухвалити республіканці в Палаті представників. Чи хочуть вони вирішити проблему? Чи вони хочуть продовжувати грати в політику щодо кордону? Я ухвалив своє рішення. Я готовий вирішити проблему… Я закликаю Конгрес об’єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду. Покладіть її на мій стіл, щоб я міг негайно підписати її як закон», – сказав Байден.