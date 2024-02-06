Байден звинуватив Трампа у гальмуванні законопроєкту, який передбачає допомогу Україні

Президент Джо Байден заявив 6 лютого, що Конгрес зіграє на руку Кремлю, якщо він не відновить фінансування боротьби України проти вторгнення Росії, і звинуватив експрезидента Дональда Трампа в політичних іграх із безпекою США.

Виступаючи в Білому домі, Байден закликав законодавців ухвалити двопартійний імміграційний законопроєкт, який також передбачає допомогу Україні, що, за його словами, включає багато з того, чого вимагали республіканці в питанні імміграції, і надіслати документ йому на підпис. Байден наголосив на терміновій необхідності затвердити 60 мільярдів доларів допомоги Україні і виступити проти президента Росії Володимира Путіна.

«Годинник цокає. Кожен тиждень, кожен місяць, який проходить без нової допомоги для України, означає менше артилерійських снарядів, менше систем протиповітряної оборони, менше інструментів для України, щоб захистити себе від цього російського нападу», – сказав президент США.

Байден назвав це критичним моментом, сказавши, що Путін «робить ставку» на те, що США відступлять, і попередив, що якщо Сполучені Штати не схвалять допомогу Україні, це буде історичною помилкою.

«Підтримати цей законопроєкт – це протистояти Путіну. Бути проти цього законопроєкту означає грати йому на руку, – сказав він. – Світ дивиться».

Він додав, що ціна для американців та союзників і партнерів Сполучених Штатів лише зросте, якщо допомога не буде схвалена.

Байден поклав провину за гальмування законопроєкту в Сенаті США на Трампа, заявивши, що колишній президент «думає, що це погано для нього в політичному плані» і воліє не вирішувати проблему кордону, щоб використати її проти Байдена в президентській кампанії 2024 року.

Група сенаторів із двох партій оголосила на вихідних, що вони досягли згоди щодо основних частин угоди щодо обмеження незаконного перетину кордону США з Мексикою. Байден сказав, що законопроєкт містить «найжорсткіший набір реформ для безпеки кордону за всю історію» і точні положення, про які республіканці просили лише кілька місяців тому.

Республіканці стверджують, що Байден вже має всі необхідні повноваження, щоб зупинити потік мігрантів через кордон США й Мексики.

Спікер Палати представників Майк Джонсон (республіканець – Луїзіана) заявив, що не підтримає законопроєкт одразу після того, як учасники переговорів у Сенаті оголосили про це 4 лютого. Відповідаючи на запитання 6 лютого про допомогу Україні й Ізраїлю, Джонсон сказав журналістам: «Ми повинні розглядати ці заходи і ці питання незалежно й окремо».

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Президент США запланував свою промову після появи ознак того, що законопроєкт майже напевно не буде схвалений, оскільки сенатори-республіканці, які підтримують Трампа, і сам експрезидент висловили свою незгоду з документом, назвавши пропоновані заходи недостатніми.

Раніше лідер більшості в Сенаті Чак Шумер (демократ від Нью-Йорка) сказав, що це був «похмурий день тут, у Сенаті Сполучених Штатів», під час виступу, в якому він дорікнув республіканцям за відмову від угоди.

Байден звинуватив Трампа в тому, що він протягом останніх 24 годин звертався до республіканців як у Сенаті, так і в Палаті представників, намагаючись залякати їх, щоб вони проголосували проти пропозиції.

«Він скоріше використає цю проблему як зброю, ніж її фактично вирішить», – сказав Байден.