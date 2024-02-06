Апеляційний суд у США: Трамп не має імунітету в справі про штурм Капітолію

Апеляційний суд у Вашингтоні ухвалив, що колишній президент США Дональд Трамп не має імунітету від юридичного переслідування у справі про ймовірну спробу зберегти владу після поразки на виборах 2020 року, повідомляють американські засоби інформації.

Телеканал CNN уточнює, що рішення одноголосно ухвалила колегія із трьох суддів. «Будь-який імунітет, який міг захистити його, поки він обіймав посаду президента, більше не захищає його від цього переслідування», – йдеться у рішенні суду.

Як пише CNBC, Трамп, імовірно, оскаржить це рішення у Верховному суді.

У серпні 2022 року Дональда Трампа звинуватили у справі про спробу зберегти владу після поразки на виборах 2020 року. Зокрема, обвинувачення вважає, що Трамп намагався втрутитися у підрахунок голосів, навмисно поширюючи неправдиві відомості про фальсифікації, а також збирався завадити конгресу підтвердити, що вибори виграв Джо Байден.

Сам Трамп не визнав провини, а його захист наполягає, що він має «необмежений імунітет», оскільки звинувачення стосуються дій, вчинених ним під час перебування на посаді президента.

У грудні 2023 року окружний суддя США Таня Чуткан відхилила два клопотання про припинення кримінального переслідування Трампа. У своєму рішенні суддя заявила, що колишні президенти можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, як і будь-які інші громадяни.