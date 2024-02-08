Кібрі: через відсутність допомоги США і брак боєприпасів ризик є не лише для фронту, а й для всієї України

Через відсутність допомоги США українські командири в деяких підрозділах «дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси», але ризик є не лише для фронту, але й для всієї України, сказав речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.



«Командири на полі бою зараз схвалюють дуже складні рішення. Ми знаємо, що в деяких підрозділах вони дуже, дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, тому що вони починають хвилюватися, що вони закінчаться. І росіяни це знають. Ось чому вони продовжують запускати безпілотники і ракети, щоб змусити українців використовувати засоби протиповітряної оборони, які, як вони знають, зараз не замінюються», – сказав він 7 лютого під час брифінгу.

За його словами, ризики існують по всій лінії фронту – зі сходу на південь



«Я думаю, що ризики існують по всій лінії фронту – зі сходу на південь. І не лише вздовж фронту бойових дій, але й всередині України, тому що ми знаємо, що росіяни переслідують свою оборонно-промислову базу та інші цілі – цивільні і військові об’єкти. Отже, це ризик весь час», – наголосив Кірбі, відповідаючи на запитання, чи через відсутність допомоги США українське місто Авдіївка, яке посилено атакують війська РФ, є в більшій небезпеці.

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У США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні 61 мільярда доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі. Сенат США 7 лютого не зміг проголосувати за законопроєкт, який, серед іншого, передбачав додаткові кошти для України.

Президент Джо Байден різко розкритикував республіканців після того, як сенатори від Республіканської партії заблокували просування двопартійної угоди з питання кордону і пакету допомоги союзникам США.

Байден сказав, що «ніколи не думав, що побачу щось подібне до того, що ми бачимо зараз» на Капітолійському пагорбі, і звинуватив свого опонента, колишнього президента Дональда Трампа в тому, що він «погрожував» законодавцям «відплатою», якщо вони підтримають пакет із допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Ще у грудні минулого року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

Як писав Bloomberg, відсутність підтримки з боку США українські війська можуть відчути до кінця весни. За даними агентства, в останні місяці Київ створив запаси ключових боєприпасів союзників, щоб забезпечити постачання військ. Однак цього недостатньо, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів.

Днями стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров в листі керівникам військових відомств країн Євросоюзу визнав, що Україна зазнає «критичного» браку артилерійських снарядів. Він пояснив, що ЗСУ можуть випускати не більш як дві тисячі снарядів на день на лінії фронту довжиною півтори тисячі кілометрів. Це втричі менше снарядів, ніж використовує Росія, йдеться у листі.