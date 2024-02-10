Байден назвав затримку Конгресом допомоги Україні «близькою до злочинної недбалості»

Президент США Джо Байден 9 лютого заявив, що затримка Конгресом нової американської допомоги Україні у війні з Росією є «близькою до злочинної недбалості». Цю заяву він зробив під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем для обговорення зусиль США та Європи для підтримки України.

Шольц заявив, що без підтримки Сполучених Штатів та європейських союзників Україна не матиме шансів захистити себе.

Канцлер Німеччини після переговорів з Байденом зазначив, що підтримка з боку Сполучених Штатів була «суттєвою».

«Ми обидва переконані, що це має статися, але також впевнені, що Конгрес США врешті ухвалить рішення (надати допомогу – ред.)», – сказав він.

Шольц також звинуватив президента Росії Володимира Путіна в тому, що він «наговорив багато брехні» в інтервʼю американському журналісту Такеру Карлсону.

Читайте також: «Параноїдальні виправдання вторгнення» – у Польщі відреагували на інтервʼю Путіна Карлсону

У США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні 61 мільярда доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі. Сенат США 7 лютого не зміг проголосувати за законопроєкт, який, серед іншого, передбачав додаткові кошти для України.

Президент Джо Байден різко розкритикував республіканців після того, як сенатори від Республіканської партії заблокували просування двопартійної угоди з питання кордону і пакету допомоги союзникам США.

Байден сказав: «Ніколи не думав, що побачу щось подібне до того, що ми бачимо зараз» на Капітолійському пагорбі, і звинуватив свого опонента, колишнього президента Дональда Трампа в тому, що він «погрожував» законодавцям «відплатою», якщо вони підтримають пакет із допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Читайте також: Припинення підтримки України було б геополітичною помилкою «історичного масштабу» – директор ЦРУ Вільям Бернс

Цього тижня Палата представників Конгресу США голосувала за окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 млрд доларів і не підтримала його. Спікер цієї палати Майк Джонсон перед розглядом зауважував, що «зараз США не мають часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю».