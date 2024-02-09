«Параноїдальні виправдання вторгнення» – у Польщі відреагували на інтервʼю Путіна Карлсону

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував інтервʼю Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону, в якому російський президент заявив, нібито Польща 1939 року «змусила» Гітлера напасти і розпочати війну.

«Російський диктатор Путін уже не вперше звинувачує у розв'язанні Другої світової війни Польщу, атаковану Радянським Союзом 17 вересня 1939 року. Ми звикли до параноїдальних виправдань російського вторгнення в Україну 2022 року. Що шокує, то це те, що цього разу їм допоміг американський журналіст», — написав Сікорський.

«Перед Другою світовою війною, коли Польща співпрацювала з Німеччиною, (вона) відмовилася виконувати вимоги Гітлера, проте взяла участь разом із Гітлером у розділі Чехословаччини, але, оскільки не віддала Данцизький коридор, все-таки поляки змусили, вони загралися і змусили Гітлера розпочати світову війну саме з них», – сказав Путін в інтервʼю.

Президент Росії Володимир Путін використав інтерв’ю з американським журналістом Такером Карлсоном як інформаційну операцію Кремля для західної аудиторії, яка виправдовує російську агресію проти України та стверджує, що Росія зацікавлена у припиненні війни в Україні шляхом переговорів. Таких висновків дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).