На тлі подій в Конгресі США Путін закликав припинити надання Україні зброї та переконати Київ до переговорів

Президент Росії Володимир Путін в інтерв’ю колишньому американському телеведучому Такеру Карлсону, яке вийшло в ефір в ніч на 9 лютого, закликав Вашингтон переконати Україну сісти за стіл переговорів.

«Якщо адміністрація Зеленського в Україні відмовилася від переговорів, я виходжу з того, що вони це зробили за вказівкою з Вашингтона. Нехай тепер, якщо бачать у Вашингтоні, що це неправильне рішення, нехай відмовляться від нього, знайдуть якийсь привід тонкий, не образливий ні для кого, знайдуть це рішення», – сказав він.

При цьому Путін заявив, що Москва «ніколи не відмовлялася від переговорів». (РФ раніше заявляла про нібито готовність до переговорів, при цьому кажучи, що вона не обговорюватиме питання окупованих неї українських територій, Київ виступає проти таких переговорів – ред.)



Російський президент також закликав США припинити постачання Україні зброї.

Путін висловив переконання, що Заходу не вдасться завдати «стратегічної поразки» Росії в Україні.



«До цього моменту був галас і крики про те, щоб завдати Росії стратегічної поразки на полі бою. Але тепер, мабуть, приходять до розуміння, що цього важко досягти, якщо взагалі можливо. На мою думку, це неможливо», – стверджує він.

Це було перше інтерв’ю Путіна західному ЗМІ з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну два роки тому.

Заява Путіна пролунала на тлі затримки військової допомоги Україні з боку США.

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У США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні 61 мільярда доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі. Сенат США 7 лютого не зміг проголосувати за законопроєкт, який, серед іншого, передбачав додаткові кошти для України.

Президент Джо Байден різко розкритикував республіканців після того, як сенатори від Республіканської партії заблокували просування двопартійної угоди з питання кордону і пакету допомоги союзникам США.

Байден сказав, що «ніколи не думав, що побачу щось подібне до того, що ми бачимо зараз» на Капітолійському пагорбі, і звинуватив свого опонента, колишнього президента Дональда Трампа в тому, що він «погрожував» законодавцям «відплатою», якщо вони підтримають пакет із допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню.

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Цього тижня Палата представників Конгресу США голосувала за окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 млрд доларів і не підтримала його. Спікер цієї палати Майк Джонсон перед розглядом зауважував, що «зараз США не мають часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю».

Колишній ведучий і коментатор телеканалу Fox News Такер Карлсон 6 лютого повідомив, що домовився про інтерв’ю з президентом Росії Володимиром Путіним.

Карлсон, відомий своєю підбурювальною риторикою і поширенням теорій змови, сказав, що це є частиною його «обов’язку інформувати людей».

Такер Карлсон був звільнений з Fox News минулого року на тлі скандалів і судових позовів через звинувачення у фальсифікації виборів. Пізніше Карлсон розпочав власне шоу на X, колишньому Twitter.