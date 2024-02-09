Путін заявляє, що Росія не зацікавлена у вторгненні в Польщу чи Латвію

Президент Росії Володимир Путін в інтерв’ю колишньому американському телеведучому Такеру Карлсону, яке вийшло в ефір в ніч на 9 лютого, заявив, що Москва не зацікавлена у вторгненні «в Польщу, Латвію чи кудись іще».

На запитання Карлсона, чи може Путін уявити сценарій, коли він відправить російські війська до Польщі, той відповів: «Тільки в одному випадку, якщо Польща нападе на Росію».

«Ми не маємо інтересу ні в Польщі, ні в Латвії, ні де-небудь ще. Навіщо нам це робити? У нас просто немає інтересу... Це абсолютно виключено», – сказав Путін.

За його словами, розмови про те, що Москва може вдатися до такого нападу, є «розпалюванням погроз».

Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну Путін й інші представники влади РФ неодноразово заявляли, що Кремль не готує широкомасштабної війни.

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Минулого місяця голова Військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс потребує «трансформації підходу до ведення війни». Згодом він додав, що Захід повинен готуватися до «всеосяжної війни» з Росією.

Водночас командувач армії Румунії Георгіца Влад наголосив, що населенню Румунії, як і всього Євросоюзу, «треба бути занепокоєним», бо «Російська Федерація не зупиниться (в Україні – ред.)».

У січні прем’єрка Естонії Кая Каллас попередила, що в Європи є три-п’ять років, щоб «підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північноатлантичного альянсу».

В інтерв’ю виданню The Times вона послалася на оцінки естонської розвідки, згідно з якими «Росії в разі гіпотетичного перемир’я в Україні потрібно буде від трьох до п’яти років, щоб відновити військову загрозу на кордоні східних членів НАТО».

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що Європі потрібно готуватися до нових військових загроз. В інтервʼю виданню Welt am Sonntag, оприлюдненому в грудні 2023, він сказав про «близько 5-8 років, щоб надолужити втрачене, з погляду збройних сил, промисловості та суспільства».

Колишній ведучий і коментатор телеканалу Fox News Такер Карлсон 6 лютого повідомив, що домовився про інтерв’ю з президентом Росії Володимиром Путіним.

Карлсон, відомий своєю підбурювальною риторикою і поширенням теорій змови, сказав, що це є частиною його «обов’язку інформувати людей».

Такер Карлсон був звільнений з Fox News минулого року на тлі скандалів і судових позовів через звинувачення у фальсифікації виборів. Пізніше Карлсон розпочав власне шоу на X, колишньому Twitter.

Європейські політики у відповідь закликали розглянути можливість запровадження щодо Карлсона заборони на в’їзд на територію ЄС.

Зокрема, чинний депутат Європарламенту й колишній премʼєр-міністр Бельгії Ґі Верхофстадт заявив, що інтервʼю з російським президентом може перетворити Карлсона на ціль для законодавців ЄС. Він також назвав телеведучого «рупором колишнього президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна».

Інтерв’ю, яке триває трохи більше ніж дві години, стало першою розмовою західного журналіста з Путіним віч-на-віч після повномасштабного російського вторгнення в Україну.