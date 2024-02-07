Європейські політики пропонують санкції проти Карлсона через інтервʼю з Путіним – Newsweek

Євросоюз може запровадити санкції проти телеведучого Такера Карлсона за інтервʼю з російським лідером Володимиром Путіним, розповіли американському виданню Newsweek чинні та колишні депутати Європарламенту.

Зокрема, колишній премʼєр-міністр Бельгії Ґі Верхофстадт заявив, що інтервʼю з російським президентом може перетворити Карлсона на ціль для законодавців ЄС. Він також назвав телеведучого «рупором колишнього президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна» і закликав розглянути можливість запровадження щодо Карлсона заборони на вʼїзд на територію ЄС.

«Оскільки Путін – воєнний злочинець, а ЄС запроваджує санкції проти всіх, хто допомагає йому в цьому, здається логічним, щоб Служба зовнішніх звʼязків розглянула справу Карлсона», – вважає колишній бельгійський премʼєр.

З ідеєю Верхофстадта погодився колишній депутат Луїс Гарікано, додавши, що Карлсон, на його думку, – не репортер, а пропагандист.

Колишній міністр закордонних справ Естонії Урмас Пает у коментарі Newsweek заявив, що телеведучий може потрапити до списку санкцій за «пропаганду злочинного режиму». Пает також назвав «неправильним» те, що Карлсон хоче взяти інтервʼю у людини, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд. «Якщо Путіну є що сказати, він має сказати це перед МКС», – додав Пает.

Колишній ведучий і коментатор телеканалу Fox News Такер Карлсон 6 лютого повідомив, що домовився про інтерв’ю з президентом Росії Володимиром Путіним. Карлсон, відомий своєю підбурювальною риторикою і поширенням теорій змови, сказав, що це є частиною його «обов’язку інформувати людей».

Такер Карлсон був звільнений з Fox News минулого року на тлі скандалів і судових позовів через звинувачення у фальсифікації виборів. Пізніше Карлсон розпочав власне шоу на X, колишньому Twitter. Інтерв’ю буде опубліковане на X, але Карсон не повідомив, коли саме.