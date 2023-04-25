США: ведучий Такер Карлсон йде з Fox News після позову через заяви про фальсифікацію виборів в ефірі

Американська консервативна телекомпанія Fox News оголосила в понеділок про розірвання контракту з Такером Карлсоном, який веде найпопулярнішу новинну політичну передачу на американському кабельному телебаченні, щоденна аудиторія якої становила понад три мільйони людей. Його остання передача була в ефірі у п’ятницю.

Про причини цього рішення керівництва Fox News офіційно не повідомляється. Але коментатори звертають увагу, що воно було ухвалене через тиждень після того, як телекомпанія була змушена укласти мирову угоду з виробником обладнання для голосування компанією Dominion Voting System, яка подала до суду проти Fox News за брехливі твердження ведучих та учасників передач про те, що результати президентських виборів були сфальшовані за допомогою цього обладнання.

Подібні твердження звучали і в програмі Такера Карлсона. Під час досудового розслідування було оприлюднено внутрішнє листування Карлсона з кількома колегами, де він образливо відгукувався про деяких ведучих Fox News і критикував телекомпанію за те, що вона була першою, яка оголосила про перемогу Джо Байдена під час президентських виборів 2020 року в ключовому штаті Арізона. При цьому з листування випливало, що сам він не вірив у те, що результати виборів сфальшували.

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Fox News сплатила Dominion Voting System майже 800 мільйонів доларів за згоду відкликати судовий позов.

У короткій заяві Fox News йдеться про те, що рішення про звільнення телеведучого було взаємним. Телекомпанія подякувала Такеру Карлсону за його роботу на телеканалі. Сам Карлсон не коментував поки що свій відхід з Fox News.

Карлсон отримав популярність у Росії завдяки постійній критиці ідеї американської масштабної допомоги Україні. Він наполягав на тому, що адміністрація Джо Байдена має приділяти більше уваги та виділяти більше коштів на вирішення, за його словами, важливіших для Америки проблем, ніж війна в Україні. Його заяви нерідко цитували російські телеканали.

У червні 2022 року українське видання «Детектор Медіа» оприлюднило приклади поширення Карлсоном тез російської пропаганди.