МЗС відреагувало на сюжет France 24 за участі військових РФ в Україні

Міністерство закордонних справ України відреагувало на сюжет французького телеканалу France 24, у якому йшлося про підготовку російських військ до війни проти України.

«Репортаж France 24 про те, що російські війська готуються вбивати українців – це ганьба для журналістики. Виїзд на окуповану територію без згоди України є порушенням українського законодавства, а ті, хто бере участь у таких діях, відповідатимуть за законом», – написав речник МЗС Олег Ніколенко в твіттері.

Як повідомили ЗМІ, знімальна група France 24 відвідала табір, де проходять підготовку російські війська до війни проти України.

«Приблизно за 30 кілометрів від лінії фронту, в секретному місці, російські війська готуються до бою. Більшість солдатів тут не професіонали, вони призвані із Сибіру. Вони вже відвідали фронт, і тепер готуються туди повернутися», – йшлося у сюжеті французьких журналістів, повідомило українське видання «Європейська правда».

При цьому немає згадок про те, що російські військові здійснюють незаконну збройну агресію проти України, також українські журналісти помітити у сюжеті елементи російської пропаганди – один із вояків каже, що «з гідністю захищає історію» своєї країни.

Наразі цей сюжет є недоступним на сайті телеканалу France 24.