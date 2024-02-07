Колишній коментатор Fox News Такер Карлсон заявив, що візьме інтерв’ю у Путіна

Колишній ведучий і коментатор телеканалу Fox News Такер Карлсон 6 лютого повідомив, що він домовився про інтерв’ю з президентом Росії Володимиром Путіним.



«Ми сьогодні в Москві. Ми тут, щоб взяти інтерв’ю у президента Росії Володимира Путіна», – сказав Карлсон у своєму відеозверненні.

Такер Карлсон відомий своєю підбурювальною риторикою і поширенням теорій змови, сказав, що це було частиною його «обов’язку інформувати людей».

Такер Карлсон був звільнений з Fox News минулого року на тлі скандалів і судових позовів через звинувачення у фальсифікації виборів. Пізніше Карлсон розпочав власне шоу на X, колишньому Twitter. Інтерв’ю буде опубліковане на X, але Карсон не повідомив, коли саме.