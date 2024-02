Путін заявив про готовність до переговорів про обмін ув’язненого кореспондента WSJ Гершковича

Президент Росії Володимир Путін в інтерв’ю колишньому американському телеведучому Такеру Карлсону заявив, що Росія готова вести переговори про потенційний обмін полоненими, який дозволить звільнити журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича.

«Ми не маємо табу на те, щоб не вирішити цю проблему. Ми готові її вирішувати, але там є певні умови, які обговорюються партнерськими каналами між спецслужбами. Мені здається, що можна про це домовитись», – сказав він, наполягаючи на тому, що репортер є шпигуном. США це заперечують.

Також у контексті обміну полоненими Путін згадав про чоловіка, який був ув’язнений в «країні-союзнику США» за «ліквідацію бандита», який, за словами Путіна, вбивав російських солдатів під час боїв на Кавказі.



Президент РФ не назвав імен, але, схоже, він мав на увазі Вадима Красікова – росіянина, який відбуває довічне ув’язнення в Німеччині після того, як був засуджений за вбивство у 2019 році в Берліні громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі.



«Я просто говорю про тих людей, які перебувають, по суті, під контролем влади США, де б вони не сиділи у в’язниці, і між спецслужбами йде діалог. Контакти є», – сказав Путін.

Під час щорічної пресконференції і «прямої лінії» у грудні минулого року президент РФ сказав, що обмін ув’язненими є «складним» питанням, але він сподівається, що угоди вдасться досягти.

29 березня 2023 року Гершковича заарештували в Єкатеринбурзі за звинуваченням у шпигунстві. Це стало першим із 1986 року випадком арешту американського журналіста в Росії за таким звинуваченням. Покарання за цей злочин передбачає позбавлення волі терміном до 20 років.

Раніше Держдепартамент США оголосив Гершковича «неправомірно затриманим», що дає підстави відомству діяти на користь звільнення громадянина США.

Російське слідство стверджує, що Гершкович збирав на замовлення США секретні дані про одне із підприємств військово-промислового комплексу. Сторона захисту Гершковича раніше заявила, що він не визнає провини.

Еван Гершкович близько шести років живе у Москві, висвітлюючи події в Росії та Україні для американської газети The Wall Street Journal. Раніше він працював у Agency France-Presse, The Moscow Times та The New York Times. Останню статтю за авторством Гершковича The Wall Street Journal опублікувала 28 березня.

Колишній ведучий і коментатор телеканалу Fox News Такер Карлсон 6 лютого повідомив, що домовився про інтерв’ю з президентом Росії Володимиром Путіним.

Карлсон, відомий своєю підбурювальною риторикою і поширенням теорій змови, сказав, що це є частиною його «обов’язку інформувати людей».

Такер Карлсон був звільнений з Fox News минулого року на тлі скандалів і судових позовів через звинувачення у фальсифікації виборів. Пізніше Карлсон розпочав власне шоу на X, колишньому Twitter.