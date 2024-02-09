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Влада Росії «не знає, де закінчуються її кордони»: Боррель застеріг Європу від припинення допомоги Україні

Жозеп Боррель дав інтерв’ю під час четвертого візиту до України
Жозеп Боррель дав інтерв’ю під час четвертого візиту до України

Президент Росії Володимир Путін не має наміру відмовлятися від агресії, тому що від цього залежить його «політичне виживання» – про це заявив високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель в інтерв’ю виданню EuroEFE, яке вийшло 8 лютого.

Згідно з матеріалом, Боррель дав інтерв’ю під час четвертого візиту до України. Як цитує видання, він вважає, що європейці мають бути краще проінформовані про наслідки теоретичної перемоги Путіна в Україні.

Він зазначив, що Путін розраховував на швидке падіння України та брак транслантичної підтримки, але цього не сталося. Водночас, каже він, Москва не зупиняється перед власними матеріальними і людськими втратами.

Боррель звернувся до людей, які «не поділяють думку про те, що Україні треба допомагати, і вважають, що їй краще якомога швидше здатися», бо це дозволить уникнути подальших проблем.

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«Як ви думаєте, якщо Росія встановить в Україні такий же маріонетковий режим, як той, який вони мають у Білорусі, а російські війська будуть на кордоні з Польщею, ми позбудемося проблем чи матимемо більші проблеми?» – запитав дипломат.

За його словами, Кремль наразі «сусідом, який не знає, де закінчуються і де починаються його кордони», а поразка України означатиме перебування російської армії на кордоні Європи.

«Це означає, що Путін може подумати: якщо він переміг один раз, то чому не зможе перемогти сусіда вдруге? Наприклад, це означатиме, що Росія контролюватиме 35% усіх світових ринків пшениці. Є перспективи, які люди повинні знати, якщо ми хочемо усвідомлювати», – сказав він.

Президент Росії Володимир Путін в інтерв’ю колишньому американському телеведучому Такеру Карлсону, яке вийшло в ефір в ніч на 9 лютого, заявив, що Москва не зацікавлена у вторгненні «в Польщу, Латвію чи кудись іще».

Натомість низка західних політиків останніми місяцями закликала готуватися до можливого збройного протистояння із Росією.

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У січні голова Військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс потребує «трансформації підходу до ведення війни». Згодом він додав, що Захід повинен готуватися до «всеосяжної війни» з Росією.

Водночас командувач армії Румунії Георгіца Влад висловив думку, що населенню Румунії, як і всього Євросоюзу, «треба бути занепокоєним», бо «Російська Федерація не зупиниться (в Україні – ред.)».

У січні ж прем’єрка Естонії Кая Каллас попередила, що в Європи є три-п’ять років, щоб «підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північноатлантичного альянсу».

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що Європі потрібно готуватися до нових військових загроз. В інтервʼю виданню Welt am Sonntag, оприлюдненому в грудні 2023, він сказав про «близько 5-8 років, щоб надолужити втрачене, з погляду збройних сил, промисловості та суспільства».

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