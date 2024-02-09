Влада Росії «не знає, де закінчуються її кордони»: Боррель застеріг Європу від припинення допомоги Україні

Президент Росії Володимир Путін не має наміру відмовлятися від агресії, тому що від цього залежить його «політичне виживання» – про це заявив високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель в інтерв’ю виданню EuroEFE, яке вийшло 8 лютого.

Згідно з матеріалом, Боррель дав інтерв’ю під час четвертого візиту до України. Як цитує видання, він вважає, що європейці мають бути краще проінформовані про наслідки теоретичної перемоги Путіна в Україні.

Він зазначив, що Путін розраховував на швидке падіння України та брак транслантичної підтримки, але цього не сталося. Водночас, каже він, Москва не зупиняється перед власними матеріальними і людськими втратами.

Боррель звернувся до людей, які «не поділяють думку про те, що Україні треба допомагати, і вважають, що їй краще якомога швидше здатися», бо це дозволить уникнути подальших проблем.

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«Як ви думаєте, якщо Росія встановить в Україні такий же маріонетковий режим, як той, який вони мають у Білорусі, а російські війська будуть на кордоні з Польщею, ми позбудемося проблем чи матимемо більші проблеми?» – запитав дипломат.

За його словами, Кремль наразі «сусідом, який не знає, де закінчуються і де починаються його кордони», а поразка України означатиме перебування російської армії на кордоні Європи.

«Це означає, що Путін може подумати: якщо він переміг один раз, то чому не зможе перемогти сусіда вдруге? Наприклад, це означатиме, що Росія контролюватиме 35% усіх світових ринків пшениці. Є перспективи, які люди повинні знати, якщо ми хочемо усвідомлювати», – сказав він.

Президент Росії Володимир Путін в інтерв’ю колишньому американському телеведучому Такеру Карлсону, яке вийшло в ефір в ніч на 9 лютого, заявив, що Москва не зацікавлена у вторгненні «в Польщу, Латвію чи кудись іще».

Натомість низка західних політиків останніми місяцями закликала готуватися до можливого збройного протистояння із Росією.

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У січні голова Військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс потребує «трансформації підходу до ведення війни». Згодом він додав, що Захід повинен готуватися до «всеосяжної війни» з Росією.

Водночас командувач армії Румунії Георгіца Влад висловив думку, що населенню Румунії, як і всього Євросоюзу, «треба бути занепокоєним», бо «Російська Федерація не зупиниться (в Україні – ред.)».

У січні ж прем’єрка Естонії Кая Каллас попередила, що в Європи є три-п’ять років, щоб «підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північноатлантичного альянсу».

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що Європі потрібно готуватися до нових військових загроз. В інтервʼю виданню Welt am Sonntag, оприлюдненому в грудні 2023, він сказав про «близько 5-8 років, щоб надолужити втрачене, з погляду збройних сил, промисловості та суспільства».