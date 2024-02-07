ЄС передасть Україні 1 млн 155 тисяч боєприпасів до кінця року – Боррель

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що ЄС планує надати Україні 1,155 мільйонів боєприпасів до кінця 2024 року. Про це він сказав під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві 7 лютого.

«Продовжує зростати та розвиватися оборонно-промисловий комплекс Європейського Союзу. Можна констатувати, що його здатність підвищилася на 40%», – додав Боррель.

Своєю чергою Шмигаль подякував за фінансову, гуманітарну та військову допомогу Україні від Європейського Союзу від початку повномасштабного вторгнення, яка сягнула майже 85 мільярдів євро.

Боррель зазначив, що якщо брати до уваги всю надану допомогу, то вона з початку повномасштабного вторгнення Росії склала 88 мільярдів євро, з них 28 мільярдів євро були спрямовані на військову підтримку.

Також Віцепрезидент Європейської Комісії обговорив військову підтримку України з Головою Верховної Ради, повідомляє Руслан Стефанчук у фейсбуці. Раніше Жозеп Боррель виступив у Верховній Раді.

Ранок Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ «почав ранок у бомбосховищі» у Києві через ракетну атаку Росії.

Жозеп Боррель прибув до Києва напередодні з офіційним візитом для того, щоб «обговорити непохитну підтримку України з боку ЄС».

Наприкінці січня Жозеп Боррель заявив, що держави-члени Євросоюзу заклали у свої бюджети на цей рік зобов’язання надати Україні військову допомогу сумарно на 21-н мільярд євро. Але, за його словами, це не остаточні дані.