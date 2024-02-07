Боррель «почав ранок у бомбосховищі» в Києві через ракетну атаку Росії

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель, який перебуває в Києві з візитом, прокоментував ранкову ракетну атаку Росії на Україну 7 лютого.

«Почав свій ранок у бомбосховищі, поки повітряні тривоги лунають по всьому Києву», – написав він, опублікувавши світлину з підвального приміщення.

Боррель назвав це «щоденною реальністю для сміливого українського народу з того часу, як Росія почала свою протиправну агресію».

Раніше посолка Сполучених Штатів у Києві Бріджит Брінк також відреагувала на обстріл, написавши, що жителі Києва та інших регіонів України «прокинулися від чергової масованої російської ракетної та безпілотної атаки».

«Ми всі покладаємося на захист протиповітряної оборони України та її героїчних військовослужбовців. Не можна гаяти час. Україна потребує нашої безпекової допомоги зараз», – закликала дипломатка.

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Вранці 7 лютого російські війська атакували ракетами Україну. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух кількох груп ракет. Місцева влада поінформувала про удари по Харкову, Миколаєву та Дрогобичу на Львівщині.

Щонайменше дев’ять людей постраждали в столиці. У Миколаєві внаслідок удару загинула одна людина, пошкоджені 20 приватних будинків та газова мережа. Державна служба з надзвичайних ситуацій також наводить дані, за якими двоє людей постраждали в Харкові. На Київщині пошкоджені «щонайменше 10 приватних будинків, господарчі споруди та комунікації».