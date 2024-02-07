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Через удар РФ по Харкову є пошкодження інфраструктури – ОВА

Люди стоять біля кратера, що з'явився після удару російського безпілотника в Харкові, Україна, 30 січня 2024 року
Люди стоять біля кратера, що з'явився після удару російського безпілотника в Харкові, Україна, 30 січня 2024 року

У Харкові через російський удар пошкоджена нежитлова інфраструктура, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Наразі про постраждалих не повідомляється.

«За попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Огляд місць триває», – написав він у телеграмі.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Харківщину, за словами місцевої влади, російські війська часто атакують С-300 з території РФ. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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