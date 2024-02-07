Через удар РФ по Харкову є пошкодження інфраструктури – ОВА

У Харкові через російський удар пошкоджена нежитлова інфраструктура, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Наразі про постраждалих не повідомляється.



«За попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Огляд місць триває», – написав він у телеграмі.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Харківщину, за словами місцевої влади, російські війська часто атакують С-300 з території РФ. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.