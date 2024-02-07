По всій території України оголошена повітряна тривога. У Харкові пролунали вибухи

По всій території України оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Місцева влада повідомляє про удари по Харкову. Також у соцмережах пишуть про звуки вибухів в Миколаєві. Офіційних даних про це наразі немає.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракети в напрямку Києва, Павлограда та Кривого Рогу.

«Кілька груп ракет на півдні Київщини, курсом на Вінниччину!

Група ракет на Кіровоградщині рухаються на північний захід!

Ракета на Сумщині курсом на Чернігівщину», – попереджали ЗСУ.

Також Повітряні сили повідомили, що атака «шахедів» на Миколаївщину продовжується.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.