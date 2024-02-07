Допомога Україні: у Пентагоні нагадали, що «поставлено на карту»

На тлі обговорення у Конгресі США законопроєкту щодо нацбезпеки у Міністерстві оборони США нагадали про важливість подальшої допомоги Україні.



«Я не повинна розповідати вам, що поставлено на карту в Україні, але варто повторити – саме існування України як демократичної нації і вільного народу, а також боротьба України за свій суверенітет посилає сигнал авторитарним режимам у всьому світі, що порушення міжнародного порядку, заснованого на правилах, має високу ціну», – сказала на брифінгу 6 лютого заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона зауважила, що послаблення американської підтримки України може стати іншим і небезпечним сигналом.

«Якщо США припинять підтримку України, ми повинні чітко усвідомлювати наслідки. Путін не зупиниться у своєму прагненні до влади і контролю за межами України в напрямку НАТО. Якщо Путін нападе на союзника по НАТО, ми опинимося в прямому конфлікті, оскільки ми віддані захисту кожного сантиметра території НАТО», – додала Сінгх.

У Пентагоні нагадали, що 27 грудня президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву, на який були кошти згідно з його повноваженнями.

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Сенат США 4 лютого оприлюднив довгоочікуваний пакет законів на суму 118 мільярдів доларів, який поєднує політику охорони кордонів з допомогою Україні, Ізраїлю й іншим союзникам США, але документ наштовхнувся на опозицію з боку республіканців.

Відомі республіканці, включно з експрезидентом Дональдом Трампом і спікером Палати представників Майком Джонсоном висловилися проти законопроєкту.

Президент США Джо Байден 4 лютого закликав Конгрес якнайшвидше схвалити двопартійну угоду про національну безпеку.



«Тепер рішення мають ухвалити республіканці в Палаті представників. Чи хочуть вони вирішити проблему? Чи вони хочуть продовжувати грати в політику щодо кордону? Я ухвалив своє рішення. Я готовий вирішити проблему… Я закликаю Конгрес об’єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду. Покладіть її на мій стіл, щоб я міг негайно підписати її як закон», – сказав Байден.