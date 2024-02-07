Через атаку РФ у Миколаєві пошкоджені щонайменше 20 житлових будинків, є поранені – мер

Внаслідок ракетної атаки РФ в Миколаєві пошкоджені щонайменше 20 житлових будинків, є поранені, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Є пошкоджені житлові будинки. Близько 20 з них – без дахів. Пошкодження газових і водопровідних мереж – комунальники вже ліквідовують. Є поранені. Одна людина госпіталізована. Іншим надали допомогу на місці», – написав він у телеграмі.

Близько 6:00 7 лютого у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу. ЗСУ повідомляли про рух кількох груп ракет. Місцева влада поінформувала про удари по Харкову та Дрогобичу на Львівщині.

Про роботу ППО повідомлялося в Києві та області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.