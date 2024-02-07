У Києві пролунали вибухи, влада каже про роботу ППО

У Києві пролунали вибухи, Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО.



«Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили попереджали про рух ракет в напрямку Києва.

Також про роботу протиповітряної оборони повідомлялось у Київській області.

По всіх регіонах України оголошена повітряна тривога. Місцева влада повідомила про удари по Харкову. Також у соцмережах пишуть про звуки вибухів в Миколаєві. Офіційних даних про це наразі немає.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.