Козицький повідомив про вибухи у Дрогобичі на Львівщині

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про вибухи у Дрогобичі.

Про наслідки ударів голова ОВА не інформує.



Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про маневри крилатих ракет на межі Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Близько 6:00 7 лютого у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу. ЗСУ повідомляли про рух кількох груп ракет. Місцева влада поінформувала про удари по Харкову. Про роботу ППО повідомлялося в Києві та області.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.