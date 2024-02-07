Кличко: в Києві внаслідок атаки РФ постраждали 9 людей, серед них – вагітна жінка

Зросла кількість поранених внаслідок ракетної атаки Росії на столицю, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко 7 лютого.

«Наразі постраждали дев’ятеро людей. Із багатоповерхівки в Голосіївському районі госпіталізували вже шістьох осіб. Серед них – вагітна жінка. Екстрені служби працюють на місці», – заявив він.

Міський голова додав, що ще двох поранених госпіталізували в Дніпровському районі. Одній людині медики надали допомогу на місці.

Читайте також: Київ, Миколаїв, Харків, Львівщина: наслідки російської ракетної атаки

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів в ефірі Радіо Свобода, що ракетна атака пошкодила житловий сектор у Дінпровському й Голосіївському районах:

«У Дніпровському вибито вікна в будинках, а в Голосіївці є влучання безпосередньо в будинок, йде гасіння пожежі в районі 11-13 поверху в 18-поверховому житловому будинку. Проводиться евакуація мешканців, працюють рятувальники, медики, на цих двох місцях уражень. Створені оперативні штаби для того, щоб максимально швидко надати допомогу».

Поворозник додав, що удар пошкодив електромережу на Лівому безері, близько 30 тисяч споживачів залишилися без світла. Він анонсував відновлення надання електроенергії до кінця року.

Вранці 7 лютого російські війська атакували ракетами Україну. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух кількох груп ракет. Місцева влада поінформувала про удари по Харкову, Миколаєву та Дрогобичу на Львівщині.

Читайте також: Сили ППО збили близько 20 ракет над Києвом – КМВА

У Миколаєві внаслідок удару загинула одна людина, пошкоджені 20 приватних будинків та газова мережа. Державна служба з надзвичайних ситуацій також наводить дані, за якими двоє людей постраждали в Харкові. На Київщині пошкоджені «щонайменше 10 приватних будинків, господарчі споруди та комунікації».