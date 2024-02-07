У Повітряних силах ЗСУ розповіли про маневри ракет, якими РФ вранці атакувала Україну

Крилаті ракети, якими вранці РФ атакувала Україну, постійно змінювали свій курс, маневрували на заході України, повідомив в ефірі Радіо Свобода (програма Свобода.Ранок) речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Ракета програмується напередодні удару. Вона долітає до певного місця, куди їй призначено, робить поворот, що теж закладено в програмуванні, вліво-вправо, змінює курс. Таким чином, може десятки разів змінювати курс. Долетіли фактично до Самбірського району (Львівщини), це не так далеко до кордону з Польщею, далі повернула у львівському напрямку, потім знову звернула в напрямку Тернопільщини. Такі маневри проводились в Івано-Франківській, Тернопільський, Львівській областях», – розповів він.

Збройні сили Польщі задіювали свою авіацію для безпеки повітряного простору країни під час російської ракетної атаки України. Це відбувається вже не вперше.

Вранці 7 лютого російські війська атакували ракетами Україну. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух кількох груп ракет. Місцева влада поінформувала про удари по Харкову, Миколаєву та Дрогобичу на Львівщині. У Миколаєві внаслідок атаки загинула людина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.