Після атаки РФ у Миколаєві загинула людина – Сєнкевич

У Миколаєві чоловік, якого госпіталізували після ракетної атаки РФ, помер в лікарні, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«На жаль, чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травма», – написав він у телеграмі.

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Близько 6:00 7 лютого у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу. ЗСУ повідомляли про рух кількох груп ракет. Місцева влада поінформувала про удари по Харкову, Києву, Миколаєву та Дрогобичу на Львівщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.