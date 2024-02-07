Мер Миколаєва про наслідки удару РФ: є дві локації пошкоджень

У Миколаєві після російського обстрілу є дві локації пошкоджень – приватний сектор житлових будинків та об’єкт інфраструктури. Про це

в ефірі Радіо Свобода (програма Свобода.Ранок) повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.



За його словами, внаслідок атаки пошкоджені понад 30 житлових будинків.



«Ракета влучила в дорогу, утворилась велика вирва. Вибуховою хвилею, уламками рознесло дахи приватних будинків, стіни. Також був пошкоджений газопровід, комунальники ліквідовують всі наслідки», – розповів він.



Олександр Сєнкевич нагадав, що один місцевий житель, який зазнав тяжких поранень, помер в реанімації, декілька людей зазнали легких осколкових поранень, їм надали допомогу на місці.



«Давно не було атак, люди звикли до тиші, нас стали менше обстрілювати. Наразі у місті не перебувають якісь військові угруповання, сили і засоби. Миколаїв перестали обстрілювати. СБУ досі працює і виявляє тих, хто спілкується і співпрацює з (терористами) з Росії», – додав він.

Вранці 7 лютого російські війська атакували ракетами Україну. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух кількох груп ракет. Місцева влада поінформувала про удари по Харкову, Миколаєву та Дрогобичу на Львівщині. У Миколаєві внаслідок атаки загинула людина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.