Київ, Миколаїв, Харків, Львівщина: наслідки російської ракетної атаки

Російський обстріл Харкова, Миколаєва, Києва та Львівщини: деталі

Внаслідок російської атаки вранці 7 лютого у Голосіївському районі Києва госпіталізували троє людей, повідомив мер міста Віталій Кличко. У будинку сталося загоряння. Також сталася пожежа на станції технічного обслуговування і загорілися припарковані автомобілі.

У Дніпровському районі постраждали двоє людей, пошкоджені електромережі. Також місцева влада повідомила, що на лівому березі Києва пошкоджена магістраль теплопостачання.

А які наслідки російської атаки в інших містах та регіонах?

Закон про мобілізацію: проголосують чи ні?

Дев'ять сторінок зауважень до урядового законопроєкту про зміни до мобілізації виписав омбудсмен Дмитро Лубінець. А потім зустрівся із міністром оборони Умєровим і закликав парламент все ж таки проголосувати за закон першому читанні. Чи можливо врахувати всі недоліки документа і чому ніяк не можуть узгодити порядок мобілізації в Україні?

Стеження СБУ за журналістами Bihus.infо і заяви Малюка

Офіс генпрокурора доручив ДБР провести досудове розслідування справи Bihus.infо. А голова СБУ Василь Малюк висловив жаль, що під час роботи Служби по справі протидії наркозлочинності стався витік відеоматеріалів. Чому в СБУ не визнають причетність до стеження за журналістами? Хто міг віддавати такий наказ? Та чи будуть покарані замовники?

Поліцейські не хочуть воювати?

У Дніпрі спецпризначенці Нацполіції відмовились вступати до штурмової бригади «Лють» та заявили, що готові воювати лише в складі свого підрозділу.

У Нацполіції зазначили, з'ясовують обставини конфлікту. Деталі та наслідки обговоримо.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода.Ранок: