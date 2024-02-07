Під час нічної атаки РФ сили ППО збили 12 «шахедів» – Генштаб

Сили протиповітряної оборони України вночі знищили 12 із 15 ударних безпілотників типу Shahed-136/131, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 15 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 12 ворожих дронів знищено», – йдеться у зведенні.

Близько 6:00 7 лютого у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу. ЗСУ повідомляли про рух кількох груп ракет. Місцева влада повідомила про удари по Харкову. Також у соцмережах пишуть про звуки вибухів в Миколаєві. Офіційних даних про це наразі немає.

Про роботу ППО повідомлялося в Києві та області.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.