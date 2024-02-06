Повітряні сили заявили про рух із півдня кількох груп «Шахедів»

Повітряні сили ЗСУ попередили, що російські війська ввечері 6 лютого запустили кілька груп «Шахедів» по Україні.

«Кілька груп «Шахедів» на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградської області! Група «Шахедів» на Кіровоградщині – курсом на північний захід. Група «Шахедів» на Херсонщині прямують на Миколаївщину. Ще одна група «Шахедів» на Миколаївщину з півдня», – йдеться в повідомленні.

Пізніше у Повітряних силах додали, що кілька груп дронів на півдні Миколаївщини рухаються у напрямку Одеської області, а група «Шахедів» на Кіровоградщині рухається у напрямку Кропивницького. Ще згодом військові повідомили, що кілька груп дронів рухаються на Кіровоградщині, напрямки руху – Кропивницький, Полтавщина (Кременчук).

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.