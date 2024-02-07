Генштаб ЗСУ оцінює втрати Росії у понад 391 тисячу військових

Російські війська втратили близько 890 людей особового складу за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 7 лютого.
Українське командування оцінює загальні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення до України в 391 470 військових.
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Також штаб наводить дані про знищену російську техніку:
- 6 372 танки (+7 за останню добу)
- 11 879 бойових броньованих машин (+22)
- 9 387 артилерійських систем (+20)
- 980 реактивних систем залпового вогню (+1)
- 665 засобів протиповітряної оборони
- 332 літаки
- 324 гелікоптери
- 7 177 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+4)
- 1 849 крилатих ракет (+1)
- 24 кораблі й катери
- 1 підводний човен
- 12 486 автомобілів і автоцистерн (+33)
- 1 497 одиниць спеціальної техніки (+1)
Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.
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У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.
У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».
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