Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Генштаб ЗСУ оцінює втрати Росії у понад 391 тисячу військових

Українські військові ведуть вогонь із гаубиці CAESAR поблизу Авдіївки, грудень 2022 року
Українські військові ведуть вогонь із гаубиці CAESAR поблизу Авдіївки, грудень 2022 року

Російські війська втратили близько 890 людей особового складу за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 7 лютого.

Українське командування оцінює загальні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення до України в 391 470 військових.

Читайте також: Генштаб ЗСУ повідомив про різке зростання кількості атак РФ: тисне на два міста

Також штаб наводить дані про знищену російську техніку:

  • 6 372 танки (+7 за останню добу)
  • 11 879 бойових броньованих машин (+22)
  • 9 387 артилерійських систем (+20)
  • 980 реактивних систем залпового вогню (+1)
  • 665 засобів протиповітряної оборони
  • 332 літаки
  • 324 гелікоптери
  • 7 177 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+4)
  • 1 849 крилатих ракет (+1)
  • 24 кораблі й катери
  • 1 підводний човен
  • 12 486 автомобілів і автоцистерн (+33)
  • 1 497 одиниць спеціальної техніки (+1)

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

Читайте також: Майже біля «дороги життя»: Росія прорвалася в Авдіївку з півночі

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG