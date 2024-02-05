Майже біля «дороги життя»: Росія прорвалася в Авдіївку з півночі

Вранці 5 лютого український Генштаб повідомив про різку активізацію армії Росії на Авдіївському напрямку. Тут вона атакувала 44 рази на добу – із 78 бойових зіткнень на всій лінії фронту.

Аж 31 раз агресор йшов у штурми на північ від міста – в районі Новобахмутівки, Степового, самої Авдіївки; 13 атак було південніше біля Тоненького, Північного, Першотравневого та Невельського.

Проєкт DeepState вже 3 лютого повідомив про просування російської армії на півночі міста – у бік піщаного кар'єру.

«Наявність БК (боєкомплекту – ред.) і великого людського ресурсу дає можливість ще тривалий час не зменшувати темпи», – так охарактеризували аналітики атаки агресора.

Пізніше проєкт оновив карту: Росія просунулась на кілометр із боку села Веселе та наблизилася до кар'єру на півночі міста. Це вже міська межа – на південь Авдіївки агресор прорвався раніше, в районі ресторану «Царське полювання».

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А журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на свої джерела у місті 4 лютого написав у своєму телеграм-каналі, що ситуація у місті – критична: під прикриттям хмар за неможливості якісної аеророзвідки російські штурмовики обійшли українські бойові порядки та закріпилися у забудові на північному сході міста.

За словами Цаплієнка, до основної логістичної артерії, якою постачаються українські захисники, армії РФ залишаються сотні метрів.

Головні питання випуску:

Як Росії вдалося прорвати оборону ЗСУ біля Авдіївського кар'єру на півночі міста?

Чи можливо ще відтіснити російських штурмовиків від дороги, якою забезпечується угруповання ЗСУ у місті?

І яким може бути відхід гарнізону ЗСУ з Авдіївки – лише з частини чи всього міста?

Схід

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід і південь від Авдіївки під час позиційних боїв у цьому районі 2 лютого – про це в своєму звіті за 2 лютого заявив американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні кадри.

Російська армія «наростила наступальну активність по всій лінії фронту, зазнаючи дедалі більших втрат», йдеться у звіті Міністерства оборони Британії 21 січня з посиланням на дані розвідки.

Інститут вивчення війни у звіті 15 січня заявив, що російські сили, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати локалізовані наступальні операції по всій східній Україні у спробі перехопити й утримати ініціативу незалежно від зимової погоди і умов місцевості. При цьому ISW вважає, що російські війська «не зможуть здійснити оперативно значущих проривів».

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський 18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги». У звіті Інституту 11 грудня зазначалось, що російські війська незначно просунулися на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Раніше аналітики ISW висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.