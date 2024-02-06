У складі ЗСУ зʼявляться Сили безпілотних систем – указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 6 лютого підписав указ про створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ. Указ «Про нарощування можливостей сил оборони» опублікований на сайті глави держави.

Як зазначено в тексті указу, новий рід військ створений «з метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем». Зеленський доручив опрацювати це питання Кабінету міністрів із залученням Генерального штабу ЗСУ.

У своєму щоденному відеозверненні президент теж розповів про створення нових військ.

«Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, – на полі бою. Дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі – це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це також дрони. Зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу. Це завдання і для армії, і для Міністерства оборони та уряду загалом», – сказав Зеленський.

Про нову стратегію на полі бою, яка передбачає широке використання безпілотних систем, минулого тижня написав і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.