«Велике перезавантаження» Зеленського: кого і за що позбавлять посад?

Як чехи збирають мільйони на допомогу ЗСУ

Чеська організація «Team 4 Ukraine» допомагає Україні вже 10 років. Її було створено після незаконної анексії Росією Криму та початку війни на Донбасі. Після повномасштабного вторгнення Росії команда активно збирає гроші та закуповує обладнання для ЗСУ та гуманітарну допомогу цивільним.