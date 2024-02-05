«Велике перезавантаження» Зеленського: кого і за що позбавлять посад?

- Президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив, що роздумує про відставку головнокомандувача ЗСУ Залужного. А джерела «Української правди» кажуть, що зняти можуть і начальника Генштабу ЗСУ генерала Сергія Шапталу. Можливо, будуть й інші відставки. Зеленський незадоволений «стагнацією» на суші, коли йдеться про ситуацію на фронтах і хоче більшого оптимізму. То песиміст чи реаліст генерал Залужний?
- Сенат США може проголосувати за допомогу Україні 7 лютого. Йдеться про великий пакет в 61 мільярд доларів. Але чи прив’яжуть його до фінансування кордону США й Мексики чи допомоги Ізраїлю від США? Чому «трампістське крило» Республіканської партії виступає проти допомоги Україні? І які шанси в них?
- Євробачення «завалило» «Дію». В Україні й далі активно обговорюють результати нацвідбору на пісенне «Євробачення». Букмейкери вже називають дует Alyona Alyona та Jerry Heil ймовірними переможцями конкурсу, який відбудеться в травні у Швеції. Але про що йдеться в їхній композиції «Тереза, Марія», яка поєднує фольк і реп? Чому «впала» «Дія? І чим є «Євробачення» для українців у час війни?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
Форум