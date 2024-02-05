«Не могла уявити, що реакція буде такою!»: перекладачка на мову жестів нацвідбору «Євробачення»

У фіналі національного відбору пісенного конкурсу «Євробачення» у 2024 році перемогли alyona alyona & Jerry Heil із піснею Teresa & Maria. Перекладачка на жестову мову Катерина Заботкіна спричинила фурор на нацвідборі пісенного конкурсу «Євробачення» у 2024 році. Глядачі пропонували на пісенний конкурс від України відправити саме її. Реакція Катерини на цю пропозицію, а також нюанси музичного перекладу на жестову мову дивіться у нашому відео.

«В середньому на переклад однієї пісні потрібно від двох днів. Реп перекладати складніше, ніж ліричну пісню. Про жестову мову, музичний переклад та участь у Євробачення ми поспілкувалися в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Ранок) з Катериною Заботкіною виконавицею пісень жестовою».

– У соцмережах є пропозиція відправляти на Євробачення саме вас. Як вам така ідея?

– Я ніколи не могла уявити, що буде реакція саме такою. Це надзвичайно приємно. Мені ще дуже приємно відзначати, що таким чином вдалося популяризувати жестову мову. Стосовно закликів відправляти на Євробачення, ну, ви знаєте, я думаю, що кожен має займатися своєю справою. Я виконую пісні жестовою мовою, я в цьому корисна.

– Катю, розкажіть, а в чому особливість перекладу саме от музичних виступів? Тут важливо передати атмосферу і музику, і те, про що співається в пісні?

– Це, знаєте, синергія всього. Звісно, першочергове – це передати сенс. Якщо ми говоримо про якісь там супершвидкі пісні, там реп, наприклад? там очевидно, що іноді і проговорити ці всі слова вчасно не виходить. Тому головне – зберегти сенс.

Це такий великий блок роботи. Треба обрати, які музичні інструменти в пріоритеті. Ну і, звісно, мімікою теж працювати, які емоції, на що ця пісня має надихати.

І це, до речі, під час нацвідбору іноді такий був виклик, тому що бувало так, що йде якась супер-весела танцювальна пісня, після неї якась дуже лірична, треба швидко перелаштуватися, треба зразу заспокоїтися і продовжувати, щоб дати людям відчути цю пісню.

– А скільки часу, в середньому, йде на те, щоб одну пісню підготувати?

– Ну, насправді це дуже все залежить від пісні. Тобто, якщо це реп, то це, очевидно, трошки більше часу. Якщо пісня повільна, я б сказала, що це менше часу. В середньому, ну, давайте я скажу, від двох днів, якщо це повільна пісня.

– Катю, яка реакція від людей з порушеннями слуху? Чи є такі дійсно якісь критичні, об'єктивні, на вашу думку, коментарі стосовно цього перекладу національного відбору?

– Я, насправді, завжди дуже відкрита до коментарів. І мені, справді, писали нечуючі люди, здебільшого підтримували. Але я би не сказала, що це був якийсь негатив чи критика. Це радше були поради.

Очевидно, коли йде адаптація пісні, в кожного на неї може бути свій погляд. Особливо, якщо ми кажемо про передачу сенсу, передачу змісту, коли не показується кожне слово дослівно. Я, наприклад, можу побачити в пісні один сенс, і я хочу донести його.

Якщо людина хоче прочитати текст, вона його бере і читає. І я їй для цього не потрібна. Але щоб передати атмосферу, щоб передати настрій пісні, більша задача виконавця пісень жестовою мовою.

– Взагалі у світі від 150 до 300 є жестових мов. І ви зазначали раніше в інтерв'ю, що ви самі вчили мову. І взагалі ще окрема тема, наскільки я зрозуміла, це переклад фестивальний, пісенних конкурсів. Якою саме мовою послуговуєтеся ви в цьому напрямку?

– Я послуговувалася виключно українською жестовою мовою, тому що ми працювали в Україні, для української аудиторії першочергово, і тому ми для себе прийняли рішення, що ми перекладаємо все і адаптовуємо українською мовою.

І тому це в якийсь мірі був подвійний виклик, тому що були англомовні пісні, які спочатку перекладалися українською і потім адаптувалися жестовою, тобто це такий переклад досить складний був.

– Чи зрозуміють цю жестову мову українського нацвідбору за кордоном?

– Я чула таке твердження, що дві нечуючі людини з різних країн можуть порозумітися швидше, ніж чуючі. Тобто якісь жести можуть бути схожі, якісь там можуть бути незначні особливості.

Але в цілому, скажімо так, це буде не 100% потрапляння, що вони просто все-все-все зрозуміють, але, думаю, якщо постаратися, можливо, 50% буде зрозуміліше.