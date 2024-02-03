У «Дії» стався збій під час голосування у нацвідборі на «Євробачення»: переможця оголосять завтра

У «Дії» стався збій у роботі через перевантаження під час голосування в фіналі нацвідбору на «Євробачення», йдеться у повідомленні пресслужби застосунку.

Ввечері 3 лютого користувачі почали повідомляти про труднощі з доступом до сервісів у «Дії». Саме у цей час відбувається голосування в фіналі Нацвідбору на «Євробачення-2024», віддати голос за фаворита можна в «Дії». Для цього в застосунку треба натиснути «Сервіси», потім «Опитування», після чого обрати з 11 кандидатів.

«Скільки охочих проголосувати за свого кандидата-фаворита Нацвідбору! «Дії» треба трошки часу, щоб оговтатись від такої кількості відвідувачів. Тож, якщо у вас не відкривається Опитування — спробуйте проголосувати через декілька хвилин!», – зазначали у застосунку.

О 21:29 «Дія» повідомила, що «голосування буде продовжено, щоб усі встигли віддати голос за фаворита Нацвідбору Євробачення-2024».

Згодом стало відомо, що голосування триватиме від моменту відновлення «Дії» та протягом завтрашнього дня, 4 лютого.

«Орієнтовно о 19:05 завтра лінії для голосування будуть закриті і буде оголошено переможця», – уточнили в «Дії».

3 лютого, в Україні відбувається Національний відбір на участь у Євробаченні-2024. Переможець має бути визначений за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

Глядацьке онлайн-голосування триває у «Дії».

Пісенний конкурс «Євробачення» у 2024 році пройде у шведському місті Мальме, повідомив організатор фестивалю – Європейська мовна спілка.

За традицією, країна-переможниця конкурсу стає його господаркою наступного року. На «Євробаченні-2023» у Ліверпулі перемогла шведська співачка Лорін.

2024 року «Євробачення» проводитиметься 68-ий раз. Півфінали пройдуть 7 і 9 травня, а гранд-фінал на стадіоні Malmö Arena відбудеться 11 травня.

Мальме вже двічі приймав у себе «Євробачення»: у 1992 і 2013 роках. Причому минулого разу – також після перемоги Лорін на «Євробаченні-2012». Лорін стала першою співачкою, яка двічі перемогла на цьому пісенному конкурсі. Загалом Швеція перемагала на «Євробаченні» вже сім разів.