Суд у Росії заочно заарештував кримськотатарську співачку Джамалу

Суд у столиці Росії Москві заочно заарештував кримськотатарську співачку Джамалу у справі про «фейки» проти армії РФ, передає російське державне агентство новин ТАСС із посиланням на прокуратуру. Раніше МВС Росії оголосило співачку в міжнародний розшук.

У прокуратурі уточнили, що Джамалу звинувачують у «публічному поширенні свідомо неправдивої інформації, що містить дані про використання збройних сил Російської Федерації, за мотивами національної ненависті». Яку саме інформацію і коли Джамала поширювала, не вказується.

Джамала (справжнє ім’я Сусана Джамаладінова) – співачка й актриса кримськотатарського походження. 2016 року Джамала, представляючи Україну, стала переможницею «Євробачення» у Стокгольмі з піснею «1944» про сталінську депортацію кримських татар.

Співачка багаторазово висловлювалася проти анексії Криму Росією і проти збройної агресії Росії проти України. У квітні 2022 року МЗС Росії внесло її до списку українських артистів, в’їзд яких до Росії заборонено на 50 років.